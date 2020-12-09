Бубнов: из всех российских клубов «Краснодар» выступил в Лиге чемпионов достойнее всего

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал выступление «Краснодара» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (1:1).



«Пожалуй, из всех российских клубов «Краснодар» выступил в Лиге чемпионов достойнее всего. Во всяком случае «быки» старались действовать в свойственной им манере, и что-то получалось, а что-то — нет. Чувствуется, что команда за эти шесть матчей приобрела бесценный опыт и сделала шаг вперед. Если бы она так же играла с «Севильей», то не случилось бы тех обидных поражений, и можно было бы побороться даже за выход из группы. Но и путёвка в Лигу Европы — достойный результат, и там у «Краснодара» благодаря полученному опыту есть все шансы пройти как можно дальше», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.



Лондонский «Челси» набрал 14 очков и занял 1-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (5) – на 3-м месте. Команда Мурада Мусаева выступит в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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