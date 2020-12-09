Сульшер прокомментировал поражение «МЮ» в матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о поражении в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:3), по итогам которого «красные дьяволы» вылетели из главного еврокубка.



«Мы начали играть слишком поздно. Мы показали отличный характер, вернувшись в игру, но нельзя давать сопенику забить три гола и рассчитывать после этого на камбэк. В конце нам не повезло, но мы пытались.



Конечно, нельзя сказать, что мы были достаточно хороши, — мы не были. Главное поражение для нас было в Стамбуле. О таких матчах вспоминаешь и думаешь, что потерял очки, которые должен был набрать. Сегодня мы были близки, но до игры мы знали, что нужно будет защищаться от подач. У нас просто не получалось этого делать.



Футболисты не могут себя жалеть. У нас есть на это несколько минут сегодня, но на этом всё. В субботу у нас важнейший матч с «Манчестер Сити», и нам нужно сконцентрироваться на нём», — цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.

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