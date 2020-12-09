Футболисты «КПР» поддержали BLM, празднуя гол перед фанатами «Миллуолла»

История с поддержкой Black Lives Matter из английского Чемпионшипа получила продолжение в матче 17-го тура между «Миллуоллом» и «Куинз Парк Рейнджерс».
На 53-й минуте гости открыли счёт и побежали праздновать взятие ворот перед фанатами соперника. Они преклонили колено, выразив таким образом поддержку движению Black Lives Matter.
Хозяева впоследствии восстановили равновесие, и матч завершился ничьей — 1:1.
Фото доступно в «твиттере» журналиста Грега Джонсона.
Напомним, перед матчем 16-го тура с «Дерби Каунти» фанаты «Миллуола», известные радикальными взглядами, освистали игроков, преклонивших колено. Действия болельщиков осудил клуб, а также ассоциация профессиональных футболистов Англии.
Сообщалось, что игроки «Миллуола» и «КПР» встанут рука об руку друг с другом в знак солидарности с борьбой против дискриминации в футболе.
- 9 декабря 2020
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