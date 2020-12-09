Денис Бояринцев: назвать футбол «Спартака» чемпионским я не могу

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал последние результаты красно-белых в Российской Премьер-Лиге.
«В целом на данный момент «Спартак» не демонстрирует яркой и стабильной игры. Два последних соперника («Тамбов» и «Ротор») были обыграны, но назвать футбол красно-белых чемпионским я не могу. Как бы тамбовчане со всеми своими проблемами ни старались, для красно-белых встреча с ними вышла не очень энергозатратной. Да, у гостей были моменты для взятия ворот, а три из пяти спартаковских голов не стали следствием разыгранных комбинаций, но победа абсолютно заслуженная. При этом хотелось бы видеть «Спартак» на поле более уверенным.
Сегодняшний «Спартак» силён в первую очередь командной игрой. Если игроки в хорошем состоянии, то и игра идёт. Но человека, который в сложный момент мог бы взять нити игры в свои руки и повести партнёров за собой, нет. Раньше были Алекс, Егор Титов, Максим Калиниченко, каждый из которых умел создать гол из ничего. Это вовсе не критика, а констатация факта. Вспомните проигранный матч с «Ростовом» — не нашлось у красно-белых лидера, который индивидуальными действиями мог бы переломить ход неудачного матча», — цитирует Бояринцева «Московский комсомолец».
- 9 декабря 2020
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