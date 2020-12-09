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Игорь Добровольский стал подозреваемым по делу о договорных матчах

Игорь Добровольский стал подозреваемым по делу о договорных матчах
Футбол / Прочие турниры 0

И.о. главы Национального антикоррупционного центра Молдавии Сергей Гаважук рассказал, что экс-игрок сборных СССР и России, а также бывший главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский стал подозреваемым по делу о договорных матчах.

«Да, четверо человек задержаны, ещё двое подозреваемых должны были быть задержаны, но их местоположение пока не установлено. Игорь Добровольский имеет статус подозреваемого. На данный момент с подозреваемыми работают. Да, пока он свою вину в совершении преступления не признаёт», — цитирует Гаважука «Комсомольская правда».

Добровольский завершил карьеру в 2005 году, став тренером клуба «Тилигул-Тирас» (Молдавия). С 2006 по 2009 год и с 2016 по 2017 год был главным тренером сборной Молдавии.

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