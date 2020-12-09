Сутормин: «Зенит» переиграл бы все шесть матчей в Лиге чемпионов, если бы была возможность

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мыслями о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Сине-бело-голубые набрали лишь одно очко и заняли последнее место в группе.
«Думаю, и в матче с «Брюгге», и сейчас — с «Боруссией» — подвела реализация. Забей мы второй мяч, была бы совсем другая игра. Ну и, наверное, нужно давать меньше создавать сопернику у своих ворот, даже полумоментов. Этот сезон показал, что такие ситуации очень быстро наказываются.
Какой бы матч переиграл? С «Брюгге», я думаю. В первом матче я не играл, а по второму думаю, что по тому, как мы играли до гола, ничто не предвещало такого счёта. И эта встреча была очень важна. Если бы была возможность, все шесть матчей бы переиграли, но это уже в прошлом. Теперь нам остаётся только завоевать первое место в чемпионате и в следующем году доказать и показать самим себе и всем вокруг, что мы можем выходить из группы и обязаны это делать», — цитирует Сутормина пресс-служба «Зенита».
- 9 декабря 2020
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