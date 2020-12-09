«Барселона» проиграла дома в группе ЛЧ впервые со времён матча с «Рубином»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0. «Барселона» проиграла дома в группе Лиги чемпионов впервые со времён матча с «Рубином» (1:2).



Последнее домашнее поражение сине-гранатовых случилось в октябре 2009 года. Единственный гол «Барселоны» забил нападающий Златан Ибрагимович. У «Рубина» по разу отличились полузащитники Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз.



Благодаря этой победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыграли между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.

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