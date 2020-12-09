Воспитанник «Спартака» Григорьев покинул «Факел»

Полузащитник «Факела» Максим Григорьев покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба из Воронежа. Контракт с 30-летним российским футболистом был расторгнут по соглашению сторон.



«Благодарим Максима за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере!» — говорится в сообщении клуба.



Григорьев является воспитанником московского «Спартака». В «Факел» он перешёл в январе этого года на правах свободного агента из «Авангарда», куда годом ранее перебрался аналогичным образом из «Балтики». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах Футбольной национальной лиги (11 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, получив 3 жёлтых и 1 красную карточки.