Воспитанник «Спартака» Григорьев покинул «Факел»
Полузащитник «Факела» Максим Григорьев покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба из Воронежа. Контракт с 30-летним российским футболистом был расторгнут по соглашению сторон.
«Благодарим Максима за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере!» — говорится в сообщении клуба.
Григорьев является воспитанником московского «Спартака». В «Факел» он перешёл в январе этого года на правах свободного агента из «Авангарда», куда годом ранее перебрался аналогичным образом из «Балтики». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах Футбольной национальной лиги (11 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, получив 3 жёлтых и 1 красную карточки.
Рекомендуем вам
- 9 декабря 2020
-
13:39
-
13:17
-
12:52
-
12:47
-
12:44
-
12:36
-
12:23
-
12:11
-
12:01
-
11:45
-
11:35
-
11:23
-
11:10
-
10:56
-
10:53
-
10:38
-
10:19
-
10:03
-
09:51
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
09:24
-
08:51
-
08:31
-
08:30
-
07:51
-
07:20
-
07:03
-
06:50
-
06:19
-
06:08
-
05:56
-
05:48
-
05:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам