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Луис Суарес Мирамонтес: ситуация в «Барселоне» катастрофическая. Месси никто не помогает

Луис Суарес Мирамонтес: ситуация в «Барселоне» катастрофическая. Месси никто не помогает
Футбол / Лига чемпионов 0

Легендарный футболист «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал поражение сине-гранатовых в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«В «Барселоне» катастрофическая ситуация. Игроки совершают тяжелейшие индивидуальные и коллективные ошибки. Острота, агрессивность, качество… Игроки просто исчезают на поле. Они должны показывать себя независимо от тренера. Месси никто не помогает», — цитирует Суареса AS.

Благодаря этой победе «Ювентус» сумел обойти «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыграли между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.

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