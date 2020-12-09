Джейми Варди подарил ЛГБТ-болельщикам сбитый радужный флаг со словами поддержки

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди совершил красивый жест после инцидента в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:1).



Напомним, 33-летний форвард забил победный гол в концовке встречи и эмоционально отпраздновал его, сбив в подкате угловой флаг с символикой ЛГБТ. После этого Джейми заподозрили в гомофобии.

Видео празднования Варди:

Однако Варди дал понять, что его празднование не было направлено против сексуальных меньшинств. Он подарил сбитый флаг ЛГБТ-болельщикам «Лестера», оставив на нём сообщение «Так держать!» и свою подпись.



«Мы все были огорчены гомофобными комментариями, появившимися в Сети за последние несколько дней после празднования Варди с флагом. Мы испытываем гордость и благодарность в связи с поддержкой, которую нам продолжают оказывать Джейми и клуб. Мы продолжим работать, чтобы футбол был безопасным местом для всех. Негативные комментарии лишь показывают, насколько это важно», — говорится в заявлении ЛГБТ-болельщиков в «Твиттере».