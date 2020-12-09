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Сборная России U17 сыграет с Германией, Румынией и Сан-Марино в отборе к чемпионату Европы

Сборная России U17 сыграет с Германией, Румынией и Сан-Марино в отборе к чемпионату Европы
Футбол / Сборная России 0

Определились соперники сборной России U17 в квалификации к чемпионату Европы. Национальная команда оказалась в группе 6. Соперниками сборной России U17 стали Германия, Румыния и Сан-Марино, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в своём «телеграме».

Чемпионат Европы по футболу до 17 лет должен стать 20-м розыгрышем чемпионата Европы по футболу среди юношей, который планируется провести на Кипре с мая по июнь 2021 года. В отборочном турнире примут участие 54 из 55 национальных сборных (кроме Кипра, хозяина турнира, получившего автоматическую квалификацию), которые сразятся за 15 мест в финальном турнире. Отборочный турнир состоит из двух частей: квалификационного и элитного раунда, который состоится весной 2021 года.

Стало известно расписание матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022
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