Сборная России U19 сыграет с Германией, Грецией и Фарерскими островами в отборе к Евро

Определились соперники сборной России U19 в квалификации к чемпионату Европы. Национальная команда оказалась в группе 2. Соперниками сборной России U19 стали Германия, Греция и Фарерские острова, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в своём «телеграме».



Напомним, чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2020 года был отменён из-за сложной эпидемиологической обстановки. Предварительно соревнования должны были пройти в Северной Ирландии. Финальный турнир изначально планировалось провести летом 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 проведение элитного раунда отборочного турнира и финального турнира откладывалось, а в октябре 2020 года данные соревнования были окончательно отменены.