«ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 9 декабря, состоится матч «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир». Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэнни Маккели (Нидерланды). Помогать ему будут его соотечественник Марио Дикс и поляк Марчин Бонек. Четвёртый судья — Бартош Франковски (Польша). Отвечать за VAR будут Марко ди Белло и его ассистент Маурицио Мариани (оба — Италия). Резервный помощник — Якуб Винклер (Польша).



Матч «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» должен был состояться накануне, 8 декабря, однако был прерван уже на 7-й минуте из-за четвёртого судьи, назвавшего тренера турецкой команды чёрным. В итоге штабы коллективов приняли решение увести футболистов с поля.



«ПСЖ», набрав 9 очков, занимает второе место в группе H и гарантированно сыграет в плей-офф. «Истанбул Башакшехир» (3) замыкает квартет.

Громкий скандал в Париже! Команды ушли с поля, обвинив арбитра в расизме Пострадавшего тренера турецкого клуба поддержали даже соперники.