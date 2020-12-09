«Трансферная кампания «Спартака» не понятна». Романцев – об увольнении Газизова

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с поста гендиректора красно-белых.
«Приглашение и увольнение Цорна, приглашение и увольнение Газизова прошли мимо меня, не могу что-то комментировать, так как я с ними не знаком. То, что «Спартак» идёт в лидерах и претендует на чемпионство, наверное, заслуга и одного, и второго. Но, как правило, руководство делает любые перестановки в расчёте на усиление. Значит, у них есть более сильный вариант.
Смена двух руководителей в течение года говорит о том, что ищут усиление. Если у тебя есть отличный игрок, а ты видишь, что есть ещё лучше, конечно, ты будешь на него рассчитывать. Но я не вхож туда, не знаю, что там произошло. Значит, что-то Газизов недоработал, я так понимаю. Но первое место говорит о том, что надо сказать ему спасибо.
Мне лично трансферная кампания «Спартака» не понятна. Я не вижу, чтобы они пришли и сразу усилили игру. Значит, с этих игроков надо потребовать больше, чем они сейчас выдают. Ждём, должны проявить себя, оправдать приглашение. Кокорин пока не оправдывает, но, давно его зная, считаю, что он должен принести нам пользу. И он должен привести себя в порядок, сейчас он не в порядке. Здоровье есть, играть умеет — наверное, должен потребовать с себя больше. Думаю, ему самому надоело в таком возрасте сидеть в запасе. Он должен быть лидером команды, у него есть для этого данные», — цитирует Романцева «РБ-Спорт».
- 9 декабря 2020
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