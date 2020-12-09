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Экс-судья оспорил решение назначить пенальти на Роналду в матче «Барселона» — «Ювентус»

Экс-судья оспорил решение назначить пенальти на Роналду в матче «Барселона» — «Ювентус»
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший судья Андухар Оливер выразил несогласие с решением главного арбитра матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» (0:3).

На 13-й минуте гости получили право на пенальти. Нападающий Криштиану Роналду вошёл в штрафную площадь, пробросил мяч, однако не добрался до него, поскольку ему помешал защитник хозяев Рональд Араухо, выставивший руки. Немецкий судья Тобиас Штилер посчитал, что на португальце были нарушены правила, и назначил пенальти. Португалец одиннадцатиметровый удар реализовал.

«Это не пенальти. Игрок «Барселоны» не нарушал правил, он играл плечо в плечо. VAR не мог поменять решение судьи, потому что контакт был», — приводит слова Оливера Marca.

Благодаря победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. Каталонцы финишировали на второй строчке.

Роналду отметился знаменательным статистическим достижением в игре с «Барселоной»
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