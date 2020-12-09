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«Спартак» проведёт два первых зимних сбора в Эмиратах

«Спартак» проведёт два первых зимних сбора в Эмиратах
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» проведёт два первых зимних сбора в Эмиратах. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом. Третий сбор, скорее всего, пройдёт на территории России.

«Спартак», в 17 турах набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям. ЦСКА, лидировавший вместе с сине-бело-голубыми и красно-белыми, в этом туре сыграл вничью и теперь отстаёт на два очка.

Ранее красно-белые сообщили, что приняли решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым. Руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Газизов занял пост гендиректора клуба лишь в конце прошлого сезона, когда он сменил Томаса Цорна.

«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора
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