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Червиченко: не ищите логику в «Спартаке». Причина увольнения Газизова — не рабочие моменты

Червиченко: не ищите логику в «Спартаке». Причина увольнения Газизова — не рабочие моменты
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора красно-белых.

«Помните, как в фильме «Собачье сердце»: «Не читайте советских газет»? По этой же логике могу сказать, что не ищите логику в «Спартаке». Там её вряд ли можно найти.

Уверен, что причиной увольнения стали не рабочие моменты, а личностные. То, как уход Газизова был анонсирован, супернекрасиво. О корректности в «Спартаке» речи тоже давно не идёт. То они с «Барсой» шутят по поводу Ларссона, теперь с этим борделем. У кого-то такие шутки, которые не все понимают, им неизвестны рубежи, за которые переходить нельзя.

«Спартак» себя позиционирует как эталон и икону российского футбола. Может, и есть публика, которая это хавает и верещит, но большинство думающих людей к этому относится негативно. И думающих людей среди болельщиков больше. Клуб пытается удовлетворить небольшую группу дикарей. Опускаться до таких вещей нельзя», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Спартак» – в топе РПЛ. Почему же Федун уволил Газизова и что успел сделать гендиректор?
Подводим итоги работы Газизова в клубе и разбираемся, что могло не понравиться главному акционеру.
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