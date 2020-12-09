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«Локомотив» победил в первенстве молодёжек со счётом 6:0, «Динамо» выиграло у «Тамбова»

«Локомотив» победил в первенстве молодёжек со счётом 6:0, «Динамо» выиграло у «Тамбова»
Футбол / РПЛ 0

В 13-м туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал команду академии им. Ю. Коноплёва. Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:0.

Ещё в первом тайме хозяевам удалось забить четыре мяча, к которым они добавили ещё два во второй половине матча. Главным героем встречи стал полузащитник Тимур Касимов, оформивший хет-трик. Ещё по голу забили хавбеки Илья Грицак и Иван Котельников и нападающий Максим Турищев.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. 13-й тур
09 декабря 2020, среда. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
6 : 0
Академия футбола им. Ю.Коноплева
Самарская область
1:0 Грицак – 28'   2:0 Котельников – 30'   3:0 Касимов – 41'   4:0 Касимов – 43'   5:0 Касимов – 58'   6:0 Турищев – 74'

В параллельном матче «Тамбов» принимал «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Сокол» в Липецке и завершилась со счётом 2:4.

У гостей по голу забили полузащитники Матвей Ивахнов, Андрей Мазурин, Владислав Галкин и Кирилл Жуковский. Хозяева ответили точным ударом хавбека Дениса Скрыпникова с пенальти, также им помог автогол защитника бело-голубых Максима Караева.

Россия - Молодёжное первенство. 13-й тур
09 декабря 2020, среда. 13:00 МСК
Тамбов-мол.
Тамбов
Окончен
2 : 4
Динамо-мол.
Москва
0:1 Ивахнов – 10'   1:1 Караев – 31' (автогол)   1:2 Мазурин – 34'   1:3 Галкин – 57'   2:3 Скрыпников – 64' (пен)   2:4 Жуковский – 79'

Результаты других матчей:

«Урал» — «Рубин» — 1:2
«Арсенал» — «Ротор» — 1:0
УОР № 5 — «Химки» — 2:2.

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