«Локомотив» победил в первенстве молодёжек со счётом 6:0, «Динамо» выиграло у «Тамбова»

В 13-м туре молодёжного первенства России «Локомотив» принимал команду академии им. Ю. Коноплёва. Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:0.



Ещё в первом тайме хозяевам удалось забить четыре мяча, к которым они добавили ещё два во второй половине матча. Главным героем встречи стал полузащитник Тимур Касимов, оформивший хет-трик. Ещё по голу забили хавбеки Илья Грицак и Иван Котельников и нападающий Максим Турищев.

В параллельном матче «Тамбов» принимал «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Сокол» в Липецке и завершилась со счётом 2:4.



У гостей по голу забили полузащитники Матвей Ивахнов, Андрей Мазурин, Владислав Галкин и Кирилл Жуковский. Хозяева ответили точным ударом хавбека Дениса Скрыпникова с пенальти, также им помог автогол защитника бело-голубых Максима Караева.

Результаты других матчей:



«Урал» — «Рубин» — 1:2

«Арсенал» — «Ротор» — 1:0

УОР № 5 — «Химки» — 2:2.