«Во Франции усиливается расистская риторика». Эрдоган — о матче «ПСЖ» с «Истанбулом»

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал инцидент в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир».



Встреча должна была состояться накануне, 8 декабря, однако была прервана в начале из-за четвёртого судьи из Румынии, назвавшего тренера турецкой команды чёрным. В итоге штабы коллективов приняли решение увести футболистов с поля.



«Такой подход непростителен. Мы продолжим придерживаться своей позиции. Франция стала страной, где усиливается расистская риторика и действия соответствующего характера», — приводит слова Эрдогана Reuters.



Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал УЕФА вмешаться в конфликт, произошедший во время матча «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир».



Встречу было решено провести сегодня, 9 декабря. Она пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Громкий скандал в Париже! Команды ушли с поля, обвинив арбитра в расизме Пострадавшего тренера турецкого клуба поддержали даже соперники.