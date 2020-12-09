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«Во Франции усиливается расистская риторика». Эрдоган — о матче «ПСЖ» с «Истанбулом»

«Во Франции усиливается расистская риторика». Эрдоган — о матче «ПСЖ» с «Истанбулом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал инцидент в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир».

Встреча должна была состояться накануне, 8 декабря, однако была прервана в начале из-за четвёртого судьи из Румынии, назвавшего тренера турецкой команды чёрным. В итоге штабы коллективов приняли решение увести футболистов с поля.

«Такой подход непростителен. Мы продолжим придерживаться своей позиции. Франция стала страной, где усиливается расистская риторика и действия соответствующего характера», — приводит слова Эрдогана Reuters.

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал УЕФА вмешаться в конфликт, произошедший во время матча «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир».

Встречу было решено провести сегодня, 9 декабря. Она пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Громкий скандал в Париже! Команды ушли с поля, обвинив арбитра в расизме
Пострадавшего тренера турецкого клуба поддержали даже соперники.
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