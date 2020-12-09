«Во Франции усиливается расистская риторика». Эрдоган — о матче «ПСЖ» с «Истанбулом»

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал инцидент в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир».
Встреча должна была состояться накануне, 8 декабря, однако была прервана в начале из-за четвёртого судьи из Румынии, назвавшего тренера турецкой команды чёрным. В итоге штабы коллективов приняли решение увести футболистов с поля.
«Такой подход непростителен. Мы продолжим придерживаться своей позиции. Франция стала страной, где усиливается расистская риторика и действия соответствующего характера», — приводит слова Эрдогана Reuters.
Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал УЕФА вмешаться в конфликт, произошедший во время матча «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир».
Встречу было решено провести сегодня, 9 декабря. Она пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 9 декабря 2020
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