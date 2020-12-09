Халк готов пойти на понижение зарплаты на 90%, чтобы играть в АПЛ
Бразильский нападающий Халк готов пойти на понижение зарплаты на 90%, чтобы выступать в английской Премьер-лиге, сообщает Record. Зарплата 34-летнего игрока в китайском клубе «Шанхай СИПГ» составляла около 20 млн евро. Ранее сам форвард говорил, что у него есть предложения от английских клубов.
Напомним, бразильский нападающий Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ». Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы «Зенит» и «Порту», за которые он выступал до этого. Появилась информация, что сине-бело-голубые предлагают 34-летнему футболисту контракт с зарплатой € 3 млн в год.
В 2016 году Халк перешёл в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» за € 55,8 млн. Он провёл за клуб 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 результативные передачи.
Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»
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