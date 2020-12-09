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«Зенит» и ЦСКА одержали разгромные победы в молодёжном первенстве

«Зенит» и ЦСКА одержали разгромные победы в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 13-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Уфу». Матч прошёл на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 4:0.

В первом тайме хозяева забили лишь однажды усилиями нападающего Никиты Терещука. Во второй половине встречи он оформил дубль, также по голу забили полузащитник Даниил Князев и форвард Роман Ногтев.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. 13-й тур
09 декабря 2020, среда. 14:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Уфа-мол.
Уфа
1:0 Терещук – 40'   2:0 Князев – 50'   3:0 Терещук – 53'   4:0 Ногтев – 90+1'

В параллельном матче ЦСКА принимал «Строгино». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счётом 4:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 8-й минуте благодаря точному удару защитника Никиты Котина. Спустя всего 5 минут полузащитник гостей Даниил Камлашев восстановил равновесие. Впоследствии «армейцы» довели дело до победы усилиями нападающего Владислава Яковлева, хавбека Андрея Савинова и полузащитника Тиграна Аванесяна, реализовавшего пенальти.

Россия - Молодёжное первенство. 13-й тур
09 декабря 2020, среда. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
4 : 1
Строгино-мол.
Москва
1:0 Котин – 8'   1:1 Камлашев – 13'   2:1 Аванесян – 26' (пен)   3:1 Яковлев – 60'   4:1 Савинов – 90+3'

Результаты другого параллельного матча:

«Сочи» — «Чертаново» — 4:1

Россия - Молодёжное первенство. 13-й тур
09 декабря 2020, среда. 14:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
4 : 1
Чертаново-мол.
Москва
1:0 Колмаков – 40'   2:0 Пруцев – 54'   3:0 Иполе – 61'   3:1 Лямзин – 69'   4:1 Павлов – 89'
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