«Зенит» и ЦСКА одержали разгромные победы в молодёжном первенстве

В 13-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Уфу». Матч прошёл на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 4:0.
В первом тайме хозяева забили лишь однажды усилиями нападающего Никиты Терещука. Во второй половине встречи он оформил дубль, также по голу забили полузащитник Даниил Князев и форвард Роман Ногтев.
В параллельном матче ЦСКА принимал «Строгино». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счётом 4:1.
Хозяева вышли вперёд уже на 8-й минуте благодаря точному удару защитника Никиты Котина. Спустя всего 5 минут полузащитник гостей Даниил Камлашев восстановил равновесие. Впоследствии «армейцы» довели дело до победы усилиями нападающего Владислава Яковлева, хавбека Андрея Савинова и полузащитника Тиграна Аванесяна, реализовавшего пенальти.
Результаты другого параллельного матча:
«Сочи» — «Чертаново» — 4:1
- 9 декабря 2020
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