«Зенит» и ЦСКА одержали разгромные победы в молодёжном первенстве

В 13-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Уфу». Матч прошёл на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 4:0.



В первом тайме хозяева забили лишь однажды усилиями нападающего Никиты Терещука. Во второй половине встречи он оформил дубль, также по голу забили полузащитник Даниил Князев и форвард Роман Ногтев.

В параллельном матче ЦСКА принимал «Строгино». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счётом 4:1.



Хозяева вышли вперёд уже на 8-й минуте благодаря точному удару защитника Никиты Котина. Спустя всего 5 минут полузащитник гостей Даниил Камлашев восстановил равновесие. Впоследствии «армейцы» довели дело до победы усилиями нападающего Владислава Яковлева, хавбека Андрея Савинова и полузащитника Тиграна Аванесяна, реализовавшего пенальти.

Результаты другого параллельного матча:



«Сочи» — «Чертаново» — 4:1