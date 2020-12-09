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Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернулся к тренировкам в общей группе
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернулся к тренировкам в общей группе. Игрок получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0). У футболиста было выявлено повреждение мягких тканей правого бедра.

«У нас хорошая новость. Накануне Бруно Фукс вернулся в общую группу! Но в Хорватию он не полетел, как и ещё ряд игроков. В Загреб Гончаренко взял немного усечённый состав», — написала пресс-служба ЦСКА в своём «твиттере».

Матч «Динамо» Загреб — ЦСКА состоится 10 декабря на стадионе «Максимир». Начало встречи – в 23:00 мск.

21-летний Фукс является воспитанником «Интернасьонала». Футболист перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Бразилец подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года.

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