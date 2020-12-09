«Бавария» намерена переманить Френки де Йонга, воспользовавшись кризисом «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть команду, несмотря на недавнее продление контракта.
Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах 23-летнего футболиста заинтересована «Бавария», пытавшаяся заполучить его ещё до трансфера в каталонский клуб. Мюнхенцы намерены переманить Френки, воспользовавшись кризисом в стане сине-гранатовых, затронувшим как игровой, так и финансовый аспект.
«Бавария» уже уведомила агента де Йонга о готовности начать переговоры о переходе. Несмотря на сумму отступных в € 400 млн, прописанную в контракте игрока, который в свою очередь рассчитан до 2026 года, мюнхенцы настроены, что сумма трансфера будет примерно такой же, как при переходе Френки в стан каталонцев – € 75 млн плюс € 11 млн в качестве бонусов.
Де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 10 матчей в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.
- 9 декабря 2020
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