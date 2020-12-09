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«Что за страсти в этой группе». Нурмагомедов поддержал «Реал» перед матчем с «Боруссией» М

«Что за страсти в этой группе». Нурмагомедов поддержал «Реал» перед матчем с «Боруссией» М
Футбол / Лига чемпионов 0

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал турнирное положение мадридского «Реала» перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией».

«Что за страсти в этой группе. Вперёд, «Реал Мадрид», – написал Хабиб в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

«Реал» рискует не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. После пяти туров группового этапа «Реал» занимает третье место в турнирной таблице, набрав семь очков. Столько же очков у «Шахтёра», занимающего второе место. Лидирует в группе «Боруссия», набравшая восемь очков. Замыкает турнирную таблицу «Интер», набравший пять очков.

Матч 6-го тура «Реал» проведёт в Испании. Поражение точно не позволит мадридцам выйти в плей-офф. В случае ничьей всё будет зависеть от матча «Интера» и «Шахтёра».

Источник: Зидан будет уволен, если «Реал» не победит «Боруссию» Мёнхенгладбах в ЛЧ
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