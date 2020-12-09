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«Краснодар» в меньшинстве одолел «Ахмат» и закрепился на 1-м месте в молодёжном первенстве

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Ахмат» и закрепился на 1-м месте в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 13-м туре молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Ахмат». Матч прошёл на поле академии хозяев и завершился со счётом 1:0.

Хозяева вышли вперёд уже на 14-й минуте благодаря точному удару защитника Ираклия Манелова. Несмотря на удачное начало встречи, уже в середине первого тайма «быки» остались в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил полузащитник Давид Кокоев. Играя в меньшинстве, команда сумела сохранить преимущество и довести встречу до победы.

«Краснодар» набрал 29 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице молодёжного первенства, оторвавшись от «Спартака» на три очка. Красно-белые в свою очередь в этом туре разгромно проиграли «Ростову» (1:4) и теперь располагаются на второй строчке.

Россия - Молодёжное первенство. 13-й тур
09 декабря 2020, среда. 15:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
1 : 0
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 Манелов – 14'
Удаления: Кокоев – 22' / Джакуев – 90+3'
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