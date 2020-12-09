«Краснодар» в меньшинстве одолел «Ахмат» и закрепился на 1-м месте в молодёжном первенстве

В 13-м туре молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Ахмат». Матч прошёл на поле академии хозяев и завершился со счётом 1:0.



Хозяева вышли вперёд уже на 14-й минуте благодаря точному удару защитника Ираклия Манелова. Несмотря на удачное начало встречи, уже в середине первого тайма «быки» остались в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил полузащитник Давид Кокоев. Играя в меньшинстве, команда сумела сохранить преимущество и довести встречу до победы.



«Краснодар» набрал 29 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице молодёжного первенства, оторвавшись от «Спартака» на три очка. Красно-белые в свою очередь в этом туре разгромно проиграли «Ростову» (1:4) и теперь располагаются на второй строчке.

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