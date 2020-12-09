«Да как ты паспорт-то получил?» Глушаков — о словах М. Фернандеса о нелюбви к бане и водке

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в шутливой форме отреагировал на слова защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, который ранее в интервью заявил, что не любит баню, не пьёт водку и ушанки у него нет.
«Да как ты паспорт-то получил?» — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Дениса Глушакова
Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». В 2016 году Марио получил российский паспорт, а ещё через год его стали вызывать в сборную России. С национальной командой защитник выступил на чемпионате мира—2018, дойдя до четвертьфинала турнира.
Глушаков выступает за подмосковные «Химки» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 8 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2011 по 2018 год полузащитник защищал цвета национальной команды России.
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