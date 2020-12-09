Судьи и игроки матча «ПСЖ» — «Истанбул» наденут одинаковые футболки

Перед матчем «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» арбитры и футболисты проведут совместную акцию против расизма, сообщает RMC Sport.
Игроки обеих команд и судьи наденут одинаковые футболки. На стадионе «Парк де Пренс» будет вывешен баннер «Нет расизму». Ожидаются и другие мероприятия, направленные против расизма.
Резервного судью матча «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» Себастьяна Колцеску могут отстранить на 10 матчей за проявление расизма. Инцидент произошёл в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.
Позже футболисты турецкой команды отказались возвращаться на поле, и было решено, что матч будет доигран сегодня, 9 декабря, начиная с 20:55 мск. «Истанбул Башакшехир» подтвердил, что игроки отказались продолжать матч из-за расизма со стороны Колцеску.
- 9 декабря 2020
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