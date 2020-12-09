Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Марсель». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Судьи и игроки матча «ПСЖ» — «Истанбул» наденут одинаковые футболки

Судьи и игроки матча «ПСЖ» — «Истанбул» наденут одинаковые футболки
Футбол / Лига чемпионов 0

Перед матчем «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» арбитры и футболисты проведут совместную акцию против расизма, сообщает RMC Sport.

Игроки обеих команд и судьи наденут одинаковые футболки. На стадионе «Парк де Пренс» будет вывешен баннер «Нет расизму». Ожидаются и другие мероприятия, направленные против расизма.

Резервного судью матча «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» Себастьяна Колцеску могут отстранить на 10 матчей за проявление расизма. Инцидент произошёл в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.

Позже футболисты турецкой команды отказались возвращаться на поле, и было решено, что матч будет доигран сегодня, 9 декабря, начиная с 20:55 мск. «Истанбул Башакшехир» подтвердил, что игроки отказались продолжать матч из-за расизма со стороны Колцеску.

Судье матча «ПСЖ» — «Истанбул» грозит дисквалификация минимум на 10 матчей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020