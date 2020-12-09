Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Спартой» рассказал о состоянии нападающего Златана Ибрагимовича.
Напомним, 39-летний шведский форвард получил травму в матче Серии А с «Наполи» (3:1), который состоялся 22 ноября.
«Златан чувствует себя лучше, он продолжает восстанавливаться. Посмотрим, куда это нас приведёт. Что касается матча, мы готовимся победить. „Милан“ очень конкурентоспособен. Я попросил у клуба качественных игроков, и он выполнил мою просьбу. Завтра команда выложится на сто процентов и сделает всё для победы», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Матч «Спарта» — «Милан» состоится завтра, 10 декабря, в Праге (Чехия). Начало встречи — в 23:00 мск.
Райола: уверен, Ибрагимович мог бы получить восемь «Золотых мячей»
Рекомендуем вам
- 9 декабря 2020
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:15
-
19:01
-
18:44
-
18:40
-
18:39
-
18:17
-
18:10
-
18:10
-
17:56
-
17:55
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:33
-
17:25
-
17:12
-
17:06
-
16:47
-
16:45
-
16:30
-
16:29
-
16:13
-
16:07
-
16:03
-
15:52
-
15:50
-
15:28
-
15:10
-
15:03
-
15:01
-
14:53
-
14:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам