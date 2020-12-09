Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Спартой» рассказал о состоянии нападающего Златана Ибрагимовича.



Напомним, 39-летний шведский форвард получил травму в матче Серии А с «Наполи» (3:1), который состоялся 22 ноября.



«Златан чувствует себя лучше, он продолжает восстанавливаться. Посмотрим, куда это нас приведёт. Что касается матча, мы готовимся победить. „Милан“ очень конкурентоспособен. Я попросил у клуба качественных игроков, и он выполнил мою просьбу. Завтра команда выложится на сто процентов и сделает всё для победы», — приводит слова Пиоли Football Italia.



Матч «Спарта» — «Милан» состоится завтра, 10 декабря, в Праге (Чехия). Начало встречи — в 23:00 мск.

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