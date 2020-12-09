«Бавария» — «Локомотив»: прямая трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 9 декабря, состоится матч «Бавария» — «Локомотив». Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. В бригаду войдут ассистенты Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервный рефери — Ален Бьери.



Встреча «Локомотива» с «Баварией» во 2-м туре состоялась в Москве 27 октября и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



«Бавария» набрала 13 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе А. «Локомотив» (3) занимает четвёртое место и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. «Атлетико» (6) и «Ред Булл Зальцбург» (4) борются за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.