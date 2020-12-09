Роналду: когда забиваешь три гола на «Камп Ноу», заслуживаешь первого места в группе

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу в матче с «Барселоной» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Эта миссия была почти не выполнима. Очень важно было хорошо начать. Через 20 минут мы уже вели в счёте 2:0 и с этого момента поверили, что сможем это сделать.



Такая победа укрепит нашу уверенность. Нам была нужна победа против столь серьёзной команды. Когда забиваешь три гола на «Камп Ноу», не может быть никаких сомнений в том, что ты заслуживаешь победы в группе», — приводит слова Роналду Football Italia.

Встреча 6-го тура прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Португальский форвард оформил дубль. Благодаря этой победе «Ювентус» сумел обойти «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе.