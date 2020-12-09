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«Реал» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Реал» — «Боруссия» М: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Реал» — «Боруссия» М: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 9 декабря, состоится матч «Реал» — «Боруссия» М. Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Аллард Линдхут.

Встреча мёнхенгладбахской «Боруссии» с «Реалом» во втором туре состоялась в Германии 27 октября и завершилась со счётом 2:2.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 8 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В. «Реал» (7) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе В являются донецкий «Шахтёр» (7) и «Интер» (5).

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