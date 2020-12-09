Вендел: проект «Зенита» предполагает борьбу с лучшими клубами Европы

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел поделился своим мнением о петербургском клубе.
«Когда я приехал в Россию после предсезонной подготовки, «Зенит» оказался даже лучше, чем я себе представлял. У меня были шансы сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов, и я завоевал себе место в стартовом составе. В «Зените» уже есть традиция покупать бразильских игроков, и клуб очень хотел подписать меня. Проект «Зенита» заключается не только в том, чтобы выигрывать чемпионат России, но и в ближайшие годы бороться с лучшими клубами в Европе.
К сожалению, в этом сезоне мечта о выходе в плей-офф Лиги чемпионов не сбылась, но мы занимаем хорошую позицию в чемпионате России и титул — наша цель», — цитирует Вендела O Dia.
Вендел пополнил состав «Зенита» в октябре 2020 года. За клуб из Санкт-Петербурга полузащитник провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.
- 9 декабря 2020
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