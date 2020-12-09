Сенников — о матче «Локомотива»: успокаивает мысль, что «Бавария» решила все свои задачи

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».
«Надеюсь, что «Локомотив» сыграет достойно, но мы все понимаем, что «Бавария» — такая команда, которая редко проигрывает, особенно у себя дома. Но немного успокаивает мысль, что они все свои задачи решили. Если они, как «Челси» вчера, не будут играть в полную силу, то мы можем рассчитывать, что немцы проведут тренировочный матч, должным образом не настроятся и состав будет не самый оптимальный. При таких раскладах у «Локомотива» появятся шансы.
Если бы этот матч был в Москве, было бы полегче. Так уже было у нас с «Реалом» в своё время. Но всё-таки матч на выезде, и будет сложно — для них домашние игры принципиальны. Если всё-таки «Бавария» будет играть в полную силу, нам будет очень сложно», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Матч «Бавария» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 9 декабря, в Мюнхене (Германия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 9 декабря 2020
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