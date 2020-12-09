Венгер высказался о возможном переходе Месси в «ПСЖ»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».



«Месси — один из лучших игроков в мире. Те, кто заменит Роналду и Месси, уже играют в «Пари Сен-Жермен». Это вопрос баланса в клубе, в том числе финансового. Сможет ли «ПСЖ» сохранить этот баланс, пригласив такого футболиста, как Месси? Я не уверен», — приводит слова Венгера Goal.com.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения. Сообщалось, что Месси перейдёт в «ПСЖ» в летнее трансферное окно 2021 года.