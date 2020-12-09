Максименко получил «Золотого кабана» по итогам прошлого сезона

Голкипер «Спартака» Александр Максименко получил приз лучшему игроку команды по версии болельщиков — «Золотой кабан».

«На «Открытие Арене» состоялась церемония вручения традиционных наград лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков — голкиперу Александру Максименко. Наш вратарь получил призы из рук подопечного фонда «Спартак — детям» Матвея Корябкина», — сообщает пресс-служба клуба.

Вратарь поблагодарил болельщиков, которые за него проголосовали. «Очень приятно получить сразу и «Кабана», и «Гладиатора». Постараюсь оправдать надежды зрителей и в этом сезоне, буду делать всё возможное на благо «Спартака», — сказал Максименко.

«Золотой кабан» вручается с 2002 года. Обладателем награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс, Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано и Георгий Джикия. Приз «Гладиатор года» был учреждён в 2017 году форумом спартаковских болельщиков.