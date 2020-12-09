Мбаппе обошёл Месси и стал самым молодым игроком, забившим 20 голов в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» принимает «Истанбул Башакшехир». Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). К перерыву счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 42-й минуте встречи нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного. Это 20-й гол французского форварда в Лиге чемпионов УЕФА. Таким образом, Мбаппе стал самым молодым автором 20 забитых мячей в Лиге чемпионов, достигнув этой отметки в возрасте 21 года и 355 дней. Рекорд принадлежал форварду «Барселоны» Лионелю Месси, он забил 20 мячей в Лиге чемпионов в возрасте 22 лет и 267 дней.
«ПСЖ», набрав 9 очков, занимает второе место в группе H и гарантированно выступит в плей-офф. «Истанбул Башакшехир» (3) замыкает квартет.
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