«Бавария» — «Локомотив»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Локомотива» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Бавария»: Нойер, Боатенг, Зюле, Сарр, Дэвис, Рока, Горецка, Зане, Мюллер, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг.



«Локомотив»: Гильерме, Райкович, Чорлука, Рыбусь, Живоглядов, Магкеев, Миранчук, Игнатьев, Камано, Рыбчинский, Эдер.

Встреча «Локомотива» с «Баварией» во 2-м туре состоялась в Москве 27 октября и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



«Бавария» набрала 13 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе А. «Локомотив» (3) занимает четвёртое место и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. «Атлетико» (6) и «Ред Булл Зальцбург» (4) борются за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.