«Манчестер Сити» — «Марсель»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Марселя» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало — в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



«Манчестер Сити»: Стеффен, Гарсиа, Лапорт, Уолкер, Аке, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Марез, Ф. Торрес, Б. Силва.



«Марсель»: Манданда, Балерди, Альваро, Нагатомо, Сакаи, Гайе, Камара, Сансон, Пайет, Жермен, Товен.

Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Мелером. Ассистенты — Мустафа Эйисой и Джевдет Комурджуоглу. Резервный рефери — Арда Кердешлер.



«Манчестер Сити», набрав 13 очков, и «Порту» (10) гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Олимпиакос» (3) и «Марсель» (3) борются за выход в плей-офф Лиги Европы.