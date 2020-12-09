Неймар — первый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 20 голов за две разные команды

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» принимает «Истанбул Башакшехир». Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). К 73-й минуте счёт 5:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Нападающий «ПСЖ» Неймар оформил хет-трик в этой встрече. Бразильский форвард забил 20 мячей за парижан в Лиге чемпионов. Напомним, Неймар также достиг отметки в 20 забитых мячей в Лиге чемпионов, играя за «Барселону». Таким образом, Неймар стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 20 голов за две разные команды.

«ПСЖ», набрав 9 очков, занимает второе место в группе H и гарантированно выступит в плей-офф. «Истанбул Башакшехир» (3) замыкает квартет.