Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» разгромил «Истанбул Башакшехир» в перенесённом из-за расистского скандала матче ЛЧ

«ПСЖ» разгромил «Истанбул Башакшехир» в перенесённом из-за расистского скандала матче ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» принимал «Истанбул Башакшехир». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Неймар. На 38-й минуте Неймар, оформив дубль, упрочил преимущество хозяев. Через 4 минуты главный арбитр встречи Данни Маккели назначил пенальти в ворота «Истанбула», и его успешно реализовал форвард парижан Килиан Мбаппе. Во втором тайме, на 50-й минуте, Неймар оформил хет-трик. Через 7 минут единственный гол турецкой команды забил полузащитник Мехмет Топал. На 62-й минуте Мбаппе, оформив дубль, установил итоговый счёт встречи.

Матч «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» должен был состояться накануне, 8 декабря, однако был прерван на 7-й минуте из-за четвёртого судьи, назвавшего тренера турецкой команды чёрным. В итоге штабы команд приняли решение увести футболистов с поля.

«ПСЖ» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с 1-го места в группе Н. «Истанбул Башакшехир» (3) завершил выступление в еврокубках.

Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
09 декабря 2020, среда. 20:55 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 1
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
1:0 Неймар – 21'   2:0 Неймар – 37'   3:0 Мбаппе – 42' (пен)   4:0 Неймар – 50'   4:1 Топал – 57'   5:1 Мбаппе – 62'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020