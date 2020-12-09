«ПСЖ» разгромил «Истанбул Башакшехир» в перенесённом из-за расистского скандала матче ЛЧ

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» принимал «Истанбул Башакшехир». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Неймар. На 38-й минуте Неймар, оформив дубль, упрочил преимущество хозяев. Через 4 минуты главный арбитр встречи Данни Маккели назначил пенальти в ворота «Истанбула», и его успешно реализовал форвард парижан Килиан Мбаппе. Во втором тайме, на 50-й минуте, Неймар оформил хет-трик. Через 7 минут единственный гол турецкой команды забил полузащитник Мехмет Топал. На 62-й минуте Мбаппе, оформив дубль, установил итоговый счёт встречи.
Матч «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» должен был состояться накануне, 8 декабря, однако был прерван на 7-й минуте из-за четвёртого судьи, назвавшего тренера турецкой команды чёрным. В итоге штабы команд приняли решение увести футболистов с поля.
«ПСЖ» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с 1-го места в группе Н. «Истанбул Башакшехир» (3) завершил выступление в еврокубках.
- 9 декабря 2020
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