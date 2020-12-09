«Аталанта» без Миранчука вырвала победу у «Аякса» и вышла в плей-офф ЛЧ

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА нидерландский «Аякс» уступил итальянской «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 80-й минуте защитник «Аякса» Райан Гравенберх покинул поле, получив вторую жёлтую карточку. Гравенберх отмахнулся, попав в лицо Алехандро Гомесу. Спустя пять минут «Аталанта» открыла счёт. Фройлер заметил брешь в центре обороны «Аякса», выполнив своевременный пас на ход Луису Мурьелю, тот ворвался в штрафную, обогнул вратаря и закатил мяч в ворота.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в матче участия не принимал.
Встреча «Аталанты» с «Аяксом» во 2-м туре состоялась в Италии 27 октября и завершилась со счётом 2:2.
«Ливерпуль», набрав 13 очков, занял первое место в группе D. «Аталанта» (11) — на втором месте, на 4 очка опережая «Аякс» (7), который отправляется в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Замыкает квартет «Мидтьюлланн» (2).
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