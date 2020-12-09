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Сестра Роналду опубликовала картинку, где Месси стоит на коленях перед португальцем

Сестра Роналду опубликовала картинку, где Месси стоит на коленях перед португальцем
Футбол / Лига чемпионов 0

Эльма Авейру, сестра форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила на своей странице в «Инстаграме» картинку — нападающий «Барселоны» Лионель Месси стоит на коленях перед португальцем.

«Мой король, ты лучший в мире. Гордость моей жизни», — подписала картинку сестра Роналду.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Счёт был открыт на 13-й минуте — Роналду реализовал пенальти. Спустя семь минут американский нападающий Уэстон Маккенни упрочил преимущество гостей. Третий гол в ворота испанского гранда отправил Роналду, на 52-й минуте реализовав ещё один пенальти.

Благодаря этой победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе.

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