Сестра Роналду опубликовала картинку, где Месси стоит на коленях перед португальцем

Эльма Авейру, сестра форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила на своей странице в «Инстаграме» картинку — нападающий «Барселоны» Лионель Месси стоит на коленях перед португальцем.
«Мой король, ты лучший в мире. Гордость моей жизни», — подписала картинку сестра Роналду.
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Счёт был открыт на 13-й минуте — Роналду реализовал пенальти. Спустя семь минут американский нападающий Уэстон Маккенни упрочил преимущество гостей. Третий гол в ворота испанского гранда отправил Роналду, на 52-й минуте реализовав ещё один пенальти.
Благодаря этой победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе.
- 10 декабря 2020
-
00:20
-
00:19
-
00:19
-
00:04
- 9 декабря 2020
-
23:55
-
23:35
-
23:25
-
23:21
-
22:52
-
22:50
-
22:34
-
22:25
-
22:15
-
22:08
-
22:01
-
21:55
-
21:52
-
21:42
-
21:35
-
21:21
-
21:18
-
21:14
-
20:40
-
20:34
-
20:25
-
20:15
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:15