Неймар: мысль об уходе из «ПСЖ» не приходила в голову

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир» (5:1) сообщил, что не планирует покидать французскую команду.



«Действительно счастлив в „Пари Сен-Жермен“, мне нравится в Париже. Мысль об уходе из клуба не приходила в голову. Нам нужно всё обсудить, устроить переговоры. У меня хорошие отношения с руководством „ПСЖ“, я счастлив. Посмотрим, что произойдёт в будущем», — приводит слова Неймара RMC Sport.



Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера футболиста составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского форварда с каталонским клубом в качестве отступных.

Неймар: хочу снова сыграть с Месси. Уверен, в следующем сезоне мы сможем это сделать