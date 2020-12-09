Мбаппе — о расистском скандале в матче ЛЧ: мы больше не хотим через это проходить

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир» (5:1).



«Отличный вечер. Мы по-прежнему хотели выиграть и постарались оставить за пределами поля всё произошедшее накануне. В первом тайме „ПСЖ“ играл очень хорошо, во втором — чуть хуже. Но мы достигли цели.



Если говорить о переносе матча из-за расистского скандала, конечно, горжусь тем, что было сделано. Нет ничего лучше действий. Мы устали и больше не хотим через это проходить. Мы все люди, и это было невыносимо. Нужно было что-то делать. Накануне мы не были разочарованы тем, что не сыграли. Мы приняли решение, которым можно гордиться. Закрывая глаза на подобные вещи, мы заставляем людей поверить, что это нормально. Но это совсем не так», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Судье матча «ПСЖ» — «Истанбул» грозит дисквалификация минимум на 10 матчей