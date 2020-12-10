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Глава «ПСЖ»: Неймар и Мбаппе хотят остаться в клубе. Уверен в успешном исходе переговоров

Глава «ПСЖ»: Неймар и Мбаппе хотят остаться в клубе. Уверен в успешном исходе переговоров
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир» (5:1) сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении контрактов с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе.

«Мы начали переговоры с Неймаром и Мбаппе. Обсуждения останутся конфиденциальными, но я уверен в успешном завершении переговоров. Оба игрока хотят остаться с нами», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, контракты Неймара и Мбаппе с «ПСЖ» рассчитаны до 2022 года. еймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера футболиста составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского форварда с каталонским клубом в качестве отступных. Мбаппе стал игроком парижской команды в 2018 году.

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