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«Бавария» — «Локомотив»: Зюле открыл счёт

«Бавария» — «Локомотив»: Зюле открыл счёт
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимает «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). К 65-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте встречи счёт открыл защитник «Баварии» Никлас Зюле.

Встреча «Локомотива» с «Баварией» во 2-м туре состоялась в Москве 27 октября и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Бавария» набрала 13 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе А. «Локомотив» (3) занимает четвёртое место и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. «Атлетико» (6) и «Ред Булл Зальцбург» (4) борются за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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