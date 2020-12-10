«Бавария» — «Локомотив»: Зюле открыл счёт
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимает «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). К 65-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 63-й минуте встречи счёт открыл защитник «Баварии» Никлас Зюле.
Встреча «Локомотива» с «Баварией» во 2-м туре состоялась в Москве 27 октября и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«Бавария» набрала 13 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе А. «Локомотив» (3) занимает четвёртое место и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. «Атлетико» (6) и «Ред Булл Зальцбург» (4) борются за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Рекомендуем вам
- 10 декабря 2020
-
01:40
-
01:31
-
01:12
-
00:56
-
00:54
-
00:50
-
00:50
-
00:37
-
00:31
-
00:20
-
00:19
-
00:19
-
00:04
- 9 декабря 2020
-
23:55
-
23:35
-
23:25
-
23:21
-
22:52
-
22:50
-
22:34
-
22:25
-
22:15
-
22:08
-
22:01
-
21:55
-
21:52
-
21:42
-
21:35
-
21:21
-
21:18
-
21:14
-
20:40
-
20:34
-
20:25
-
20:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам