«Локомотив»: Зюле забивает после углового, которого, как показалось, не должно было быть

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на гол защитника «Баварии» Никласа Зюле в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счёт — 1:0 в пользу мюнхенцев, идёт второй тайм.

«Зюле забивает после подачи углового, которого, как показалось, не должно было быть», — говорится в сообщении «Локомотива» в «Твиттере».

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимает «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). На 63-й минуте встречи счёт открыл защитник «Баварии» Никлас Зюле.



Встреча «Локомотива» с «Баварией» во 2-м туре состоялась в Москве 27 октября и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



«Бавария» набрала 13 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе А. «Локомотив» (3) занимает четвёртое место и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. «Атлетико» (6) и «Ред Булл Зальцбург» (4) борются за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.