«Олимпиакос» вышел в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» вылетел из еврокубков
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Голы в составе «Манчестер Сити» забивали Ферран Торрес, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.
Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур
09 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Торрес – 48' 2:0 Агуэро – 77' 3:0 Гонсалес – 90' (автогол)
В параллельном матче «Олимпиакос» проиграл «Порту». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее и завершилась со счётом 0:2, голы на счету Отавио и Андреса Урибе.
По итогам шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 16 очков и занял первое место в группе С. «Порту» (13) — на втором месте. Оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Олимпиакос» (3) отправляется в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» (3) вылетел из еврокубков.
Рекомендуем вам
- 10 декабря 2020
-
01:40
-
01:31
-
01:12
-
00:56
-
00:54
-
00:50
-
00:50
-
00:37
-
00:31
-
00:20
-
00:19
-
00:19
-
00:04
- 9 декабря 2020
-
23:55
-
23:35
-
23:25
-
23:21
-
22:52
-
22:50
-
22:34
-
22:25
-
22:15
-
22:08
-
22:01
-
21:55
-
21:52
-
21:42
-
21:35
-
21:21
-
21:18
-
21:14
-
20:40
-
20:34
-
20:25
-
20:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам