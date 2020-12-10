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«Олимпиакос» вышел в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» вылетел из еврокубков

«Олимпиакос» вышел в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» вылетел из еврокубков
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в составе «Манчестер Сити» забивали Ферран Торрес, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур
09 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Торрес – 48'   2:0 Агуэро – 77'   3:0 Гонсалес – 90' (автогол)

В параллельном матче «Олимпиакос» проиграл «Порту». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее и завершилась со счётом 0:2, голы на счету Отавио и Андреса Урибе.

По итогам шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 16 очков и занял первое место в группе С. «Порту» (13) — на втором месте. Оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Олимпиакос» (3) отправляется в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» (3) вылетел из еврокубков.

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур
09 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
0 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Отавио – 10' (пен)   0:2 Урибе – 77'
Удаления: Семеду – 79' / нет
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