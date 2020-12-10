«Олимпиакос» вышел в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» вылетел из еврокубков

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в составе «Манчестер Сити» забивали Ферран Торрес, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

В параллельном матче «Олимпиакос» проиграл «Порту». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее и завершилась со счётом 0:2, голы на счету Отавио и Андреса Урибе.

По итогам шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 16 очков и занял первое место в группе С. «Порту» (13) — на втором месте. Оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Олимпиакос» (3) отправляется в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» (3) вылетел из еврокубков.