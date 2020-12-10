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Российские клубы одержали одну победу в 18 матчах Лиги чемпионов

Российские клубы одержали одну победу в 18 матчах Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Завершились все матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Так, российские клубы за 18 игр группового этапа турнира одержали всего одну победу, которая на счету «Краснодара». В матче пятого тура подопечным Мурада Мусаева удалось обыграть французский «Ренн» со счётом 1:0. В итоге, «Краснодар» финишировал на третьем месте группы E, набрав 5 очков, и выступит в плей-офф Лиги Европы.

Также от России в групповом этапе Лиге чемпионов выступал «Зенит» и «Локомотив». Клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место в F, потерпев пять поражений, и один раз сыграв вничью.

«Локомотив» в свою очередь в группе A также занял последнее место, набрав 3 очка. «Железнодорожники» трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.

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