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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.

В следующем стадии турнира сыграют: «Бавария» (Германия), «Атлетико» Мадрид (Испания), «Реал» Мадрид (Испания), «Боруссия» М (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Ливерпуль» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Челси» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Лацио» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия).

Напомним, от России в групповом этапе Лиги чемпионов выступали три клуба – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах и завершили участие в еврокубках. «Краснодар» в свою очередь занял третье место и выступит в плей-офф Лиги Европы.

Российские клубы одержали одну победу в 18 матчах Лиги чемпионов
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